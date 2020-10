Mercedes e Bosch: «I motori a scoppio sono puliti e il diesel ancora di più, possiamo dimostrarlo»

Durante le prove non sono avvenute rigenerazioni del filtro antiparticolato ma gli esperti di Bosch e di CSI assicurano che, anche considerando questa fase critica, le emissioni di particolato cumulate si attestano ad un quinto di quelle ammesse. Chi ha paura dunque del diesel? E perché puntare il dito solo sul motore ad autoaccensione e non invece ragionare sul ruolo che i moderni propulsori a combustione interna possono ancora giocare nel processo di riduzione delle emissioni e dei consumi? E perché penalizzare il diesel anche se ti tratta di motori di ultimissima generazione, capaci di battere quelli a benzina per le emissioni inquinanti assicurando per la collettività spese energetiche inferiori, per il cliente un risparmio alla pompa e meno CO2 per l'ambiente?

Sono domande da inoltrare, dati alla mano, ai legislatori e agli amministratori locali, incapaci di distinguere tra un diesel Euro0 e un Euro6d e pronti invece ad inibire per quest'ultimi la circolazione nei giorni di fermo del traffico lasciando invece che possano farlo indisturbate auto vecchie di 20 anni e passa, ma alimentate a GPL. Urge, più che mai, un piano ambientale nazionale per la mobilità che guardi alla realtà dei fatti, non lasci spazio all'arbitrio e possa guidare la transizione verso l'elettrificazione nel modo più razionale ed efficace possibile, senza ideologie controproducenti come quella che, per fare la guerra contro il diesel, ha portato su strada auto meno efficienti con un innalzamento delle emissioni medie di CO2.

E a questo proposito, va detto che Mercedes e Bosch puntano decisamente verso l'elettrificazione con investimenti di decine di miliardi di euro, dunque nessuno ha voglia di tornare indietro e la rotta è chiara in ogni caso. Basti pensare che tutte e due i giganti di Stoccarda avranno impianti carbon neutral in Europa entro il 2020, una situazione che la Stella generalizzerà in tutto il mondo due anni dopo. Nel 2021 in listino ci saranno almeno 5 elettriche e 20 ibride plug-in, nel 2025 saranno rispettivamente 10 e 25 per coprire il 25% delle vendite mentre il numero delle varianti per i motori a combustione interna scenderà del 40%. Tale quota scenderà del 70% nel 2030 e scenderà anche il numero delle ibride plug-in mentre le elettriche saranno più di 20 e, si spera, che la tecnologia sarà matura abbastanza per avere costi e autonomie accettabili insieme ad una infrastruttura di ricarica finalmente sufficiente.

Per allora, il 50% delle vendite di Mercedes sarà ricoperto da auto ad elevata elettrificazione mentre il piano Ambition 2039 prevede che proprio nel 2039 tutta la gamma Mercedes diventerà carbon neutral anticipando di 11 anni un obiettivo che è di tutta l'Unione Europea e del Green Deal.