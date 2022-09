Mercedes e Rivian si alleano per produrre furgoni elettrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercedes e Rivian hanno annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa in vista di una joint venture per la produzione di furgoni elettrici in Europa. I due produttori prevedono di realizzare un nuovo impianto di produzione esclusivamente di veicoli elettrici che sfrutterà un sito Mercedes: si dovrebbe trattare probabilmente delo stabilimento magiaro di Kecskemet. L’impianto produrrà furgoni non soltanto per Mercedes, ma anche per Rivian.

Due nuovi modelli entrambi condivisi dai due brand

La joint venture è dedicata alla realizzazione di due tipologie di furgoni di grandi dimensioni: uno sarà sviluppato e prodotto sulla base di una piattaforma di proprietà della Mercedes Vans denominata VAN.EA che sta per MB Vans Electric Architecture, mentre l’altro adotterà, invece, l’architettura Rivian Light Van. Inoltre, è previsto che vengano esaminate ulteriori possibilità di collaborazione in una fase successiva al memorandum di intesa sottoscritto in questi giorni.

Mercedes punta a lanciare solo modelli elettrici

Per Mercedes, l'accordo con la Rivian rientra in una più ampia revisione delle sue strategie nel campo dei veicoli commerciali leggeri che prevede non solo una riorganizzazione della rete produttiva, ma soprattutto l'addio ai motori endotermici. Al riguardo la Casa di Stoccarda ha manifestato l'intenzione di lanciare soltanto modelli elettrici a partire dalla metà del decennio.

La joint venture sarà operativa entro il 2025

Rivian e Mercedes affermano di condividere la stessa ambizione nel settore dei veicoli commerciali che è quella di scalare rapidamente la produzione di furgoni elettrici anche per aiutare il mondo a passare a trasporti molto più puliti rispetto a quelli di oggi. I due brand hanno poi aggiunto che lavorare insieme consentirà di aumentare l’efficienza dei costi e rendere questi prodotti molto più accessibili a tutti. L’importante joint venture sarà operativa entro il 2025.

Stellantis leader di mercato in Europa e Sud America

Quello di furgoni elettrici è un mercato che è in grande espansione in chiave futura. Il gruppo Stellantis ad esempio punta a conquistare la leadership del mercato dei veicoli commerciali in tutto il mondo attraverso il lancio di 26 nuovi modelli molti dei quali sono naturalmente elettrici. Nel 2021, in particolare, Stellantis con oltre 1.800.000 veicoli commerciali venduti a livello mondiale si è assicurata il primo posto sia nel Vecchio Continente oltre che in Sud America.