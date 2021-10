Mercedes EQA con 2.492 unità

Derivata dalla GLA, ma con evidenti modifiche alla carrozzeria per renderla ancora più moderna e filante, la Mercedes EQA è un suv elettrico di medie dimensioni con 446 cm di lunghezza. Di base è offerta col motore elettrico da 190 cv e la trazione anteriore a cui si aggiungon altre versioni inclusa la 4x4 da 272 cv. Le batterie agli ioni di litio da 79,9 kWh nominali sono sotto il pavimento e non rubano spazio a guidatore e passeggeri. L'abitacolo è tecnologico; in particolare la plancia col sistema MBUX con uno schermo del sistema multimediale e un cruscotto digitale ciascuno con una diagonale di 10,3 pollici. L'autonomia supera i 400 km e buona è la verve del motore. E pure tra le curve l'agilità è buona. Ma la dote migliore resta il confort, ma migliorabile. Lo stesso vale per la frenata che nella parte finale è omogenea..

