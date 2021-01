Mercedes EQA

Realizzata partendo dalla crossover GLA, la novità della Stella debutta in versione 250 con un motore da 140 kW e un'autonomia di 426 km con omologazione Wltp. Attraverso Mercedes me Charge è possibile ricaricare in più di 175.000 punti di ricarica pubblici in Europa, mentre Mercedes-Benz si preoccupa della successiva compensazione con energia elettrica “green”. Prodotta a Rastatt in Germania e a Pechino in Cina, la nuova Mercedes EQA elettrica sarà disponibile in concessionaria dalla primavera 2021. Oltre alla versione 250 a due motrici, arriveranno versioni a trazione integrale 4Matic e modelli con autonomia superiore ai 500 chilometri.

