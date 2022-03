Mercedes EQA

EQA è la nuova porta di accesso all'universo full electric di Mercedes-EQ. Sistemi di assistenza intelligenti sono al servizio del guidatore in modi diversi, ad esempio aiutandolo ad evitare incidenti o ad adottare una guida previdente e quindi particolarmente efficiente oppure con la navigazione grazie all’Electric Intelligence. A ciò si aggiungono funzioni uniche di Mercedes-Benz come Mbux (Mercedes-Benz User Experience). Eqa fa parte della famiglia di compatte Mercedes-Benz e, in virtù dello stretto legame con Gla, porta con sé tutte le caratteristiche del suv e le combina con un’efficiente trazione elettrica. Grazie alla batteria da 66,5 kWh la versione EQA 250 consente un’autonomia fino a 426 km. EQA integra un caricatore di bordo da 11kW (AC) che consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% della capacità in 6 ore e 15’, che scendono a 30 minuti tramite una colonnina in corrente continua ad alta potenza.

