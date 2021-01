Mercedes EQA, allestimenti e dotazioni

Mercedes EQA presenta una dotazione di serie completa ed è disponibile in sei versioni: Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro, con un look segnato dall'inconfondibile Amg Line. Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night. Nei primi dodici mesi dal lancio è disponibile l'esclusiva Edition 1, che si distingue, ad esempio, per i particolari sedili in pelle traforata con la tecnologia Cyber Cut che lascia intravedere il tessuto blu sottostante. Il livello degli equipaggiamenti della versione base di EQA comprende tra l'altro i fari a Led High Performance con sistema di assistenza abbaglianti adattivi, il portellone posteriore Easy-Pack con azionamento elettrico per l'apertura e la chiusura, i cerchi in lega leggera da 18 pollici, l'illuminazione di atmosfera a 64 colori, il portabevande doppio, i sedili Comfort con supporto lombare regolabile su quattro livelli, telecamera per la retromarcia assistita per avere una migliore visibilità nelle manovre e volante sportivo multifunzione in pelle. Sono di serie anche l'intuitivo sistema di Infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience) e la navigazione con Electric Intelligence.