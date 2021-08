Mercedes EQA è compatta ma anche grintosa

La EQA deriva dalla Mercedes GLA, con la quale condivide gran parte degli elementi esterni e interni, oltre che le dimensioni: è lunga 4,46 metri, larga 1,83 e alta 1,62 metri, mentre il bagagliaio offre una capacità compresa tra 340 e 1.320 litri. Per differenziarla dalle versioni termiche la Casa di Stoccarla ha rivisto completamente frontale e coda inserendo gli stilemi presentati per la prima volta con la EQC e destinati a creare un trend anche per i modelli futuri, come l’ammiraglia EQS. All'anteriore troviamo quindi il Black Panel chiuso che sostituisce la mascherina classica, dotato di un profilo superiore a Led che si ricollega a quello delle luci diurne creando così un light design a tutta larghezza ripreso anche dall’inedita impostazione del posteriore.

L’insieme delle modifiche non ha inciso sull’efficienza aerodinamica: il Cx è pari a 0,28 sia per la GLA che per la EQA. Gli interni riprendono l’impostazione della GLA, ma introducono finiture specifiche. È il caso dell’inserto retroilluminato davanti al passeggero, delle finiture color oro rosé e della grafica specifica di strumentazione e infotainment e schermate specifiche per consumi, ricarica e gestione dei flussi di energia. Il powertrain di accesso è da 190 cv e 375 Nm a trazione anteriore con motore sincrono: grazie alla batteria da 66,5 kWh e l'autonomia è di 426 km. Le batterie sono integrate nella scocca e consentono di ottenere un'altezza minima da terra di 200 mm, utile sia per la guida in fuoristrada, sia per garantire la massima sicurezza e protezione in caso di incidente. L'elettrica può completare lo 0-100 kmh in 8,9 secondi e raggiungere una velocità massima autolimitata di 160 kmh, mentre la ricarica dal 10 al 100% con una Wallbox da 11 kW è in sei ore. Con le rapide si ripristina l’80% in appena 30 minuti.