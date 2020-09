Mercedes EQA, il lancio è stato rimandato al 2021

La Casa di Stoccarda ha deciso di rimandare alla primavera del prossimo anno il lancio sul mercato della EQA, l'attesa crossover compatta 100% elettrica che avrebbe dovuto essere presentata entro la fine dell'anno. Il costruttore tedesco ha, infatti, dovuto riorganizzare la sia intera linea produttiva e la catena di fornitura delle batterie a causa della pandemia di Coronavirus.

Questo avrebbe generato un inevitabile protrarsi dei tempi. Il nuovo asset avrebbe portato i manager di Mercedes a decidere per lo spostamento della produzione della EQB, suv elettrico al debutto nel 2021, dallo stabilimento francese di Hambach, lo stesso in cui viene prodotta la Smart Fortwo a quello tedesco di Rastatt. In tal modo EQA ed EQB nascerebbero nella stessa location di produzione con notevoli vantaggi in termini di sinergia. La piccola elettrica sarà il modello a batteria di punta in gamma.