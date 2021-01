Mercedes EQA quanto costa? di Mercedes EQA, dimensioni e interni

I prezzi in Italia partono da di 41.139 euro (IVA esclusa) per EQA 250 Sport, ponendosi ben al di sotto dei 50.000 euro di valore soglia per usufruire dell'eco-bonus, e beneficiando così di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione. EQA sarà disponibile in sei versioni: Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus E Premium Pro, con un look segnato dall'inconfondibile AMG Line. Non mancano i pacchetti Electric Art e Night.