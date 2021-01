Mercedes EQA, ricarica

A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche EQA può essere ricaricato comodamente con un caricabatteria fino a 11 kW in corrente alternata (ca). Il tempo che serve per una ricarica completa dipende dall'infrastruttura disponibile e dalla dotazione della vettura (a seconda dei Paesi). Rispetto a una presa di corrente domestica, la ricarica ad una Mercedes-Benz Wallbox è molto più veloce. E la ricarica diventa ancora più veloce se si utilizzano le stazioni di ricarica rapida in corrente continua (cc). A seconda del SoC (State of Charge, in italiano: livello di carica) e della temperatura della batteria ad alto voltaggio, EQA si ricarica a una delle relative stazioni di ricarica con una potenza massima di 100 kW. A quel punto occorrono circa 30 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%. Per la ricarica in corrente alternata e continua EQA è equipaggiato di serie in Europa e negli USA con un connettore combinato ccs (Combined Charging Systems) nella fiancata destra. In Giappone e Cina si impiegano prese di corrente specifiche di ogni Paese e anche i tempi di ricarica possono variare rispetto alla versione europea.