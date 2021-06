Mercedes EQA traino fino a 750 kg

Nel 1997 la Classe A pensò a democratizzare la Mercedes. Una ventina d'anni dopo, la posta in gioco è ugualmente importante, anche se diversa. Stavolta, infatti, il cambiamento epocale è di paradigma: dalla mobilità tradizionale, termica, a quella a zero emissioni. E qui entra in gioco la EQA, la porta d'accesso al mondo elettrico della Stella. La generosa batteria da 66,5 kWh permette oltre 300 km (reali) di autonomia, ma fermarsi a questo dato sarebbe riduttivo: c'è molto altro da sapere su di lei. Rispetto alla GLA, naturalmente, il peso è salito: qui siamo a poco più di due tonnellate, che possono sembrare tante per un modello lungo 4,46 metri. Tuttavia, basta vedere le altre elettriche per scoprire che i numeri sono quelli. Il rollio c'è quando si agisce sullo sterzo, ma l'avantreno non molla di un centimetro e il retrotreno multilink asseconda i movimenti della vettura tenendola in carreggiata.

