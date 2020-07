Mercedes EQA, la versione a batteria della GLA

La EQA non è soltanto la versione a batteria della nuova GLA, ma anche il suv elettrico più compatto del brand visto che è lunga 450 metri, a cui si abbinerà un bagagliaio di oltre 440 litri. Inoltre sarà disponibile nella versione di punta di una potenza vicina ai 300 cv per prestazioni da sportiva si razza. Il top di gamma verrà abbinata alla trazione integrale, mentre la variante di accesso offrirà solo la trazione anteriore per una potenza di 200 cv o poco più. Le batterie avranno una capacità compresa tra i 60 ed i 110 kWh a seconda degli allestimenti con un'autonomia compresa fra 400 e 600 km.