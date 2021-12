Mercedes EQB

Grazie a una disponibilità che arriva fino a sette posti (a richiesta può disporre di una terza fila con due sedili singoli supplementari su cui trovano posto passeggeri di altezza non superiore a 1,65 metri), EQB è in grado di ospitare famiglie numerose e soddisfare le più disparate esigenze di trasporto. Il bagagliaio è piatto e spazioso: con 495-1.710 (o 465-1.620 nella versione a sette posti) litri, il volume di carico ha le qualità di una station wagon di fascia media. Gli schienali dei sedili della seconda fila sono regolabili in più gradini in inclinazione di serie e questa fila può essere spostata di 140 millimetri di lunghezza. Di conseguenza, il bagagliaio può essere aumentato fino a 190 litri in vari passaggi e utilizzato in vari modi. Con EQA, la prima compatta 100% elettrica della gamma Mercedes-EQ condivide tra le altre cose l’efficiente trazione, l’intelligente recupero di energia e la navigazione previdente con Electric Intelligence. La batteria da 66,5 kWh di capacità consente un’autonomia fino a 423 km e può essere ricaricata (dal 10 all’80% della capacità) in 32 minuti in corrente continua o 6 ore e 25’ (corrente alternata) tramite il caricatore di bordo da 11 kW (AC) e 100 kW DC. Nel dettaglio la Mercedes-Benz Eqb 300 4Matic Sport Plus è lunga 283 cm, larga 183 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 495 a 1.710 litri. Nella versione 300 4Matic Sport Plus costa 59.240 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 168 kW/228 cavalli ed una coppia massima di 390 Nm . La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.100 kg.

