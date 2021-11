Le dimensioni della Mercedes EQB riprendono quanto già visto sulla GLB, con una lunghezza aumentata di 5 centimetri arrivando così a 4,68 metri. Sul fronte dello stile troviamo un nuovo frontale che riprende il corso stilistico della famiglia EQ elettrica, con gruppi ottici uniti da una striscia di led superiore. La zona posteriore è più simile alla GLB, ad eccezione per i proiettori uniti da una linea di led e per l’ovvia assenza dei tubi di scarico. Arrivano anche cerchi in lega da 20 pollici su pneumatici Pirelli P Zero misura 235/45 R20 100T Elect, ovvero sviluppati per vetture elettriche. Due le motorizzazioni disponibili al momento del lancio, entrambe bimotore a quattro ruote motrici e con batteria da 66,5 kWh e 420 km di autonomia. Si parte dalla 300 4 Matic da 228 cavalli per arrivare ai 292 della 350 4Matic. Successivamente arriverà la versione a trazione anteriore con motore singolo da 190 cavalli.

