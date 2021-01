Mercedes EQC

Il primo Mercedes suv elettrico è la Mercedes Eqc. La Eqc segna infatto l'alba di una nuova era della mobilità elettrica per Mercedes-Benz e rappresenta la porta d'ingresso al mondo full electric della casa di Stoccarda. L'auto è dotata di 2 motori asincroni a trazione integrale alimentati da una batteria da 80 kWh, in grado di garantire un'autonomia fino a 471 km nel ciclo Nedc. Eqc dispone di un caricatore di bordo da 7,4 kW che consente la ricarica con corrente alternata anche a casa (in 8 ore). L'auto offre sistemi di assistenza alla guida avanzati e caratteristiche di multimedialità innovative. Come il pacchetto Energizing, il regolatore di comfort che collega vari sistemi di bordo creando un ambiente ottimale, dal mood della luce alla fragranza e ionizzazione dell'aria per mantenere l'utente fresco e rinvigorito. L'energizing Coach utilizza i dati come intensità del traffico, condizioni meteorologiche e durata del viaggio, provenienti dal veicolo e dall'ambiente esterno, per suggerire i programmi più adatti.

