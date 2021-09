Secondo modello dopo EQS a rappresentare la nuova generazione di elettriche completamente inedite del marchio di Stoccarda, la mercedes EQE segue il corso stilistico dell’ammiraglia partendo dalle linee esterne fino agli interni caratterizzato dal maxi schermo a tutta larghezza battezzato Hyperscreen. Attesa al debutto in abbinamento alla versione EQE 350 da 215 kW e un secondo modello, la nuova Mercedes EQE sarà costruita stabilimento Mercedes-Benz di Brema in Germania per il mercato mondiale, e nella sede della joint venture tedesco-cinese Bbac di Pechino per il mercato locale. Il design è caratterizzato da sbalzi e frontale corti, coda con lo spoilerino pronunciato e ruote a filo con la carrozzeria con cerchi nei formati da 19 a 21 pollici. Per dimensioni esterne (lunghezza/larghezza/altezza: 4.946/1.961/1.512 millimetri), EQE è assimilabile a CLS, con la quale ha in comune anche la struttura con lunotto fisso e cofano del bagagliaio.



