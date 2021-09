Mercedes EQG

La mercedes Classe G elettrica si è svelata in anteprima mondiale all'IAA Mobility di Monaco. Anche il Concept EQG rimane nella tradizione stilistica propria di questo modello ed è immediatamente riconoscibile come una Classe G. Il concept, prossimo alla produzione, adotta la silhouette angolare della Classe G, compresi i suoi elementi iconici. Le strisce illuminate fanno risaltare visivamente le robuste bande protettive esterne. Il bordo di separazione dell’attraente verniciatura bicolore – nero lucido nella parte superiore, in alluminio lucido nella parte inferiore –scorre nella zona del frontale direttamente sotto il sovrastante cofano motore, sottolineando ancora più chiaramente questa caratteristica di design. Il Concept EQG monta cerchi in lega di alluminio lucidato da 22 pollici dal design esclusivo. Invece del solito copriruota di scorta c’è una scatola con serratura con accenti illuminati bianchi sulla parte posteriore che ricorda il design di una wallbox. Un vano che potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per riporre il cavo di ricarica a portata di mano



8/11 10/11 Menu