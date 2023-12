Una Mercedes Classe G elettrica. Si potrebbe riassumere così la futura Mercedes EQG, attesa al debutto nel 2024. In attesa di conoscere la scheda tecnica definitiva, la EQG sarà equipaggiata molto probabilmente con quattro motori elettrici uno per ogni ruota, avrà un telaio a longheroni e offrirà soluzioni pensate per un uso intensivo in fuoristrada. Tra le dotazioni non mancherà il G-Turn, che permetterà all’auto anche di ruotare su se stessa.

