Mercedes EQG EV

Alla Mercedes sono da tempo al lavoro sulla Classe G elettrica. Dalla concept presentata due anni fa all'IAA di Monaco, si è già arrivati ai primi test su strada e in fuoristrada. Di sicuro l'EQG sarà equipaggiato con quattro motori elettrici uno per ogni ruota, avrà un telaio a longheroni e offrirà soluzioni pensate per un uso lontano dall'asfalto. Una il brand l'ha anticipata: è la G-Turn che permetterà all'auto anche di ruotare su se stessa. Quando arriverà? Tra il 2024 e il 2025.

