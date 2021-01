Mercedes EQS, il nuovo top fra le berline di lusso

L'auto disporrà, come da tradizione della Classe S da cui deriva, quanto di meglio è a disposizione di Mercedes in termini sia di tecnologia che di meccanica. Lo farà a zero emissioni, chiaramente, ma anche annunciando ad esempio un'autonomia record di 700 km. L'auto, di cui si attende la versione di produzione che però sarà molto simile al concept senza camuffature che si vede ormai da tempo, punterà a stabilire nuovi standard nel segmento delle berline di lusso, andandosi a confrontare coi modelli di punta del settore. Va poi detto che verrà proposta anche in versione AMG, quasi a ricordare che con la batteria si potrà andare sempre veloci.