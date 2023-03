Mercedes EQS Suv

Eqs Suv è il terzo modello ad adottare la piattaforma dedicata, sviluppata per le elettriche della Casa di Stoccarda. Il suv dispone di un abitacolo raffinato e all’avanguardia, che offre tanto spazio, comfort e connettività a sette passeggeri. Grazie ai potenti motori elettrici, alla trazione integrale 4Matic molto reattiva e all’intelligente programma Offroad, Eqs Suv è a suo agio anche nel fuoristrada leggero. Eqs Suv condivide con la versione berlina il passo lungo, ma è più alta di 20 centimetri abbondanti. Le generose misure del suv e i vantaggi del “purpose design”, creato appositamente per la piattaforma elettrica, vanno a beneficio delle dimensioni interne. La seconda fila di sedili dispone della regolazione elettrica di serie in senso longitudinale.

Nel bagagliaio trovano spazio fino a quattro sacche da golf. A richiesta sono disponibili una terza fila con due sedili singoli aggiuntivi e un ampio equipaggiamento per il comfort di tutti i passeggeri. Nel dettaglio la versione selezionata è la Mercedes-Benz Eqs Suv 580 4matic Amg Line Premium Plus, lunga 513 cm, larga 196 cm, alta 172 cm con un bagagliaio da 565 a 2.100 litri. Nella versione 580 4matic Amg Line Premium Plus costa 171.115 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 400 kW/544 cavalli ed una coppia massima di 858 Nm. La trazione è integrale permanente. La velocità massima raggiungibile è di 210 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 3.375 kg. Per saperne di più clicca sul listino