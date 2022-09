Mercedes EQS suv è ora disponibile in Italia in quattro versioni

Aggiornamenti continui a Over the Air

La Eqs berlina è stata la prima vettura di serie marchiata Mercedes-Benz a permettere l’attivazione di funzioni dell’auto completamente nuove e di vario genere per mezzo degli aggiornamenti “over the air” (Ota). E, per Eqs suv l’offerta aumenterà nettamente. Sarà infatti possibile attivare a posteriori anche il sistema di assistenza per manovra con rimorchio o la realtà aumentata Mbux (Mercedes-Benz User Experience) per la navigazione. Quest'ultimo è disponibile (a richiesta) in versione Hyperscreen: un grande display arcuato copre quasi l’intera superficie tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor che, essendo disposti sotto un vetro di copertura comune, sono percepiti visivamente come uno schermo unico. Il display da 12,3 pollici costituisce l’area di visualizzazione e comando dedicata al passeggero anteriore.

E, grazie al software con capacità di apprendimento, Mbux si adatta in tutto e per tutto agli utenti e fornisce loro suggerimenti personalizzati per numerose funzioni relative all’infotainment, al comfort e alla vettura. Con il cosiddetto “zero layer”, o livello zero, le applicazioni più importanti sono sempre a disposizione nella fascia più alta del campo visivo, in base alla situazione e al contesto.

Uno o due motori elettrici a seconda della trazione

Tutti i modelli Eqs suv dispongono di una catena cinematica elettrica (eAts) sull’asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale montano un'eAts anche sull'asse anteriore. In quest'ultimo caso, la funzione Torque Shift provvede a ripartire le coppie motrici in modo variabile e intelligente tra l'elettromotore posteriore e quello anteriore, sfruttando così la catena cinematica elettrica eAts di volta in volta più potente. I motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore sono di tipo sincrono a magneti permanenti (Psm). Tra i vantaggi di questa tipologia costruttiva figurano gli alti livelli di densità di potenza, di rendimento e di costanza della prestazione.

Asse posteriore sterzante fino a 10 gradi

L’assetto di Eqs suv presenta un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore multilink. Le sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva dell’ammortizzazione sono già di serie. E il livello della vettura può essere sollevato di diversi centimetri.

Oltre ai programmi di guida classici (Eco, Comfort, Sport e Individual), le versioni a trazione integrale dispongono anche del programma Offroad per la guida fuoristrada. La dotazione di serie comprende inoltre un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi, che garantisce tanta maneggevolezza in città e agilità in extraurbano. A richiesta, è disponibile una versione con angolo di sterzata fino a 10 gradi, attivabile anche con un aggiornamento Ota (Over the Air).