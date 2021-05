Mercedes EQT Concept, arriva la nuova gamma di Mpv e commerciali elettrici

2' di lettura

Debutta EQT, il concept che anticipa il modello di serie della nuova Mercedes Classe T che arriverà sul mercato nel corso dell'anno prossimo e che verrà sviluppato insieme alla Renault che ne farà la versione E-Tech Electric del Kangoo, proposto come la T nella doppia versione veicolo commerciale e dunque da lavoro o per il trasporto passeggeri o minivan. Da segnalare che lo stile del Concept è già al momento molto vicino al modello definitivo che riporta come si nota dalle prime immagini i principali elementi stilistici che sono tipici della nuova famiglia di Mercedes con powertrain elettrico EQ.

La grande calandra frontale di tutte le elettriche

Il frontale si segnala per la grande calandra chiusa da un pannello nero decorato con motivi argentati e incorniciata da una firma luminosa a Led che ricongiunge i sottili fari a Led. La stella a tre punte è al centro della mascherina e nasconde lo sportello per la ricarica. Nella fiancata spiccano i cerchi di lega da 21 pollici, oltre alle finiture cromate delle porte e alle superfici vetrate che amplificano i 4,95 metri di lunghezza della vettura e l'abbondante passo, oltre all'altezza di 1,82 metri. Come l'anteriore, anche nell'area posteriore i due gruppi ottici sono collegati attraverso una sottile linea orizzontale a Led.



Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Fa parte della dotazione uno skatebord elettrico

All'interno, l'abitacolo è spazioso oltre che versatile, in grado di accogliere fino a sette persone. Il Concept EQT prevede delle porte scorrevoli su entrambi i lati che rendono l'accesso ai sedili dietro molto più agevole. Oltre che configurati sulla base di tre poltrone individuali e sui due posti dell'ultima fila che fra l'altro si possono abbassare o anche rimuovere per creare un grande vano di carico con una superficie completamente piatta. Nel bagagliaio, inoltre, è stato ricavato uno spazio dedicato dove alloggiare e anche ricaricare un skatebord elettrico da utilizzare per la cosiddetta mobilità dell'ultimo miglio.



Il sistema operativo è l’eveoluzion di Mbux a comandi vocali

Il Concept EQT offre le soluzioni premium del brand Mercedes: i sedili sono rivestiti in parte in pelle nappa bianca e in parte in pelle riciclata, così come plancia, volante, leva del cambio e pannelli porta. Il cruscotto si segnala per elementi dai riflessi azzurri che circondano la strumentazione con due elementi analogici e un display. Le bocchette di aerazione, i comandi del climatizzatore automatico e lo schermo dell'infotainment sono in stile tablet oltre ad offrire il sistema operativo Mbux a comandi vocali e servizi connessi le schermate specifiche dei modelli elettrici della Stella, come la gestione della ricarica.