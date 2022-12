Mercedes EQT Marco Polo Concept: l’anteprima del mini caravan elettrico che arriverà a metà 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Concept EQT Marco Polo è molto simile a come sarà la versione di serie. Basato sulla variante Eqt, è completamente elettrico e anticipa come saranno gli altri modelli per il campeggio. La presentazione della versione di serie è prevista per metà del prossimo anno e a breve dovrebbero aprire gli ordini con un prezzo di listino che parte da circa 49mila euro.

Dimensioni e personalizzazioni

La vettura concept di quasi produzione offre un primo sguardo al nuovo microcaravan con la stella, completamente elettrico e, attualmente, ancora in fase di sviluppo.

Già sono stati diffusi alcuni dettagli, come le dimensioni che risultato generose: lungo 4.498 mm, largo 1.859 mm, alto 1.819 mm e con un passo di 2.716 mm. Una variante a passo lungo sarà disponibile successivamente.

Il colore di carrozzeria è il grigio cromato metallizzato con elementi di contrasto in nero lucido. Questi includono le finiture cromate verniciate in nero nella parte anteriore e posteriore e gli speciali cerchi da 16 fino a 19 pollici con taglio a diamante. La tonalità beige del tetto apribile si ritrova in altri elementi del veicolo, come ad esempio il parasole. Gli accenti rossastri sul bagagliaio e sui cerchioni, tra l’altro, danno un tocco di colore.Il conducente può contare su un cruscotto digitale da 5,5 pollici e il display Mbux da 7 pollici.

Un tetto di libertà

L’equipaggiamento mostrato della versione concept con allestimento Marco Polo comprende un tetto a scomparsa con letto a tetto. Grazie a un design a forbice, il tetto a scomparsa può essere sollevato facilmente con un leggero angolo di inclinazione rispetto alla carrozzeria del veicolo. Ciò significa che il veicolo offre spazio sufficiente nella parte posteriore per stare in piedi. Inoltre, il tetto a scomparsa può essere aperto tutt’intorno o a finestra con una cerniera sul retro, per un tipico senso di libertà da campeggio. Il letto a tetto ha una superficie di riposo di 1,97 metri per 0,97 metri. Un sistema di molle a tazza elastiche, tra l’altro, garantisce un elevato comfort di riposo. Infine, sul tetto è presente anche un pannello solare dotato di batteria supplementare rimovibile che consente all’unità da campeggio di essere autosufficiente dal punto di vista energetico per un certo periodo di tempo e di conservare l'autonomia.