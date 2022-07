Mercedes EQV

EQV è la prima monovolume premium Mercedes a trazione elettrica. Coniuga la versatilità della Classe V con i vantaggi di una propulsione a zero emissioni ed è integrata in un ecosistema di mobilità elettrica composto da navigazione intelligente con gestione attiva dell'autonomia oltre a servizi ed app basati sul cloud. La funzione di comando centrale è affidata al sistema di infotainment MBUX. Disponibile in due versioni (Long ed Extralong) la EQV adotta una batteria da 100 kWh che garantisce un’autonomia rispettivamente fino a 351 e 349 km. All'interno dell'abitacolo la EQV è in grado di offrire lo stesso livello di versatilità e funzionalità della Classe V con motore convenzionale poiché la batteria è installata nel pianale in posizione protetta, presentando così un baricentro ottimale con il minimo ingombro. La EQV può ospitare fino ad otto persone in numerose configurazioni ed è dotata di un bagagliaio altrettanto ampio e flessibile. Si fa apprezzare sia come vettura per le famiglie ed il tempo libero sia come company car di rappresentanza o come shuttle dedicato agli hotel. La EQV può essere ricaricata utilizzando sia la normale corrente alternata domestica o le stazioni di ricarica pubbliche fino a 11 kW, sia la corrente continua delle colonnine rapide (fino a 110 kW). Grazie alla funzione di ricarica rapida i conducenti di taxi o shuttle ad esempio possono effettuare la ricarica senza perdere tempo tra un viaggio e l'altro o durante la predisposizione del veicolo in circa 45 min per passare da 10 all’80% della capacità. Nel dettaglio la EQV 300 Long è una Monovolume 5 porte 8 posti della Mercedes-Benz lunga 514 cm, larga 193 cm, alta 190 cm con un bagagliaio da 1.030 a 4.630 litri. Nella versione EQV 300 Long costa 85.123 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 CV ed una coppia massima di 362 Nm. La trazione è anteriore. La velocità massima raggiungibile è di 140 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.560 kg.

