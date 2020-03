Mercedes EQV, ultimi test in vista del lancio entro fine anno La versione a batteria dello shuttle elettrico ha sotto il cofano un pacco di batterie da 100 kWh che sono in grado di consentono un'autonomia di ben 400 km. Sarà in vendita a fine anno di Corrado Canali

(Daimler AG)

2' di lettura

Mercedes sta sottoponendo l'EQV, il suo secondo modello elettrico della gamma “gremì” EQ ai test invernali gli ultimi prima della commercializzazione prevista nella seconda metà del 2020. Come è noto l'EQV deriva dalla Classe V e i test si stanno svolgendo in Scandinavia per mettere a punto il powertrain della vettura in condizioni le più estreme viste le temperature inferiori ai 30 gradi.

Disponibile con due varianti di passo.

La nuova EQV che verrà offerta in due diverse varianti di passo in funzione dell'abitabilità interna che può arrivare fino a 8 posti, dispone di un motore elettrico da 204 cv e 362 Nm alimentato da batterie da 100 kWh un grado di garantire circa 400 km di autonomia. La ricarica può avvenire con sistemi a 50 kW coi quali servono circa 80 minuti per recuperare l'80% della carica, mentre col sistema opzionale a 110 kW il tempo di ricarica si riduce a 45 minuti.

Una gestione personalizzata dell'energia

Tra gli accessori a disposizione è previsto anche l'innalzamento della velocità massima da 140 a 160 kmh. In aggiunta per ottimizzare il consumo di energia è fondamentale la gestione della pre-climatizzazione dell'abitacolo durante la ricarica, così come lo sbrinamento dei cristalli: tutte queste funzionalità sono svolte usando soltanto l'energia della rete e non quella degli accumulatori.

Prima dell'EQV arriva il nuovo e-Vito

Sempre in tema di van, Mercedes commercializzerà in estate anche la nuova generazione dell'eVito che dispone dello stesso powertrain dell'EQV, ma verrà offerto sia in versione commerciale destinato alle piccole e medie aziende sia per il trasporto di passeggeri, l'alternativa più accessibile all'EQV. Il nuovo eVito Tourer offre una diversa dimensione d'impiego grazie ad un'autonomia che può arrivare fino a 400 km oltre a delle prestazioni all'altezza di uno shuttle con funzione di navetta alberghiera che un taxi di grandi dimensioni.