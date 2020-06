Mercedes GLB

GLB è l'ottavo membro della famiglia di compatte Mercedes-Benz. Un SUV versatile ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. La spiccata funzionalità si esprime già nel design, orientato alla guida in fuoristrada, in cui dominano le generose superfici, associate a linee ridotte e netti punti di contatto. Il frontale verticale con i fari incisivi definisce la sua natura offroad, così come gli sbalzi corti anteriori e posteriori. Grazie a potenti ed efficienti motori, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, il sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi Energizing, GLB eredita e porta a un livello superiore tutti i punti di forza dell'attuale generazione di compatte della Stella.

