Mercedes GLB diesel

GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte Mercedes-Benz. Un suv versatile per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. La spiccata funzionalità si esprime già nel design, orientato alla guida in fuoristrada, in cui dominano le generose superfici, associate a linee ridotte e netti punti di contatto. Il frontale verticale con i fari incisivi definisce la sua natura offroad, così come gli sbalzi corti anteriori e posteriori. Grazie a potenti ed efficienti motori, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, il sistema di Infotainment Mbux e la gestione comfort dei programmi Energizing, GLB eredita e porta a un livello superiore tutti i punti di forza dell'attuale generazione di compatte della Stella. Nel dettaglio la Mercedes-Benz GLB 200 d Automatic 4matic Sport Plus è lunga 463 cm, larga 183 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 560 a 1.755 litri. Nella versione 200 d Automatic 4matic Sport Plus costa 44.223 euro con motore a gasolio di 1.950 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 320 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 60 litri. Le emissioni di CO2 sono di 140 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 201 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.735 kg.

