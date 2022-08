Tanto spazio a bordo della nuova Mercedes Glc, rinnovata in profondità rispetto al passato. È il modello più dinamico della famiglia di suv firmati Mercedes-Benz, come si nota immediatamente dal design con proporzioni uniche, superfici tese, spigoli precisi, interni pregiati e ben definiti. GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come plug-in o mild hybrid a 48 V e alternatore-starter integrato. I modelli plug-in offrono un’autonomia di oltre 100 km, perfetti per consentire di guidare in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani. In più, GLC è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: su strada o fuoristrada garantisce comfort e agilità di marcia. Inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende il suv ancora più maneggevole e sicuro.

Nella guida offroad vanta molti punti di forza, come la trazione integrale 4Matic di serie, la modalità di guida dedicata, completamente elettrica per i modelli plug-in, la schermata offroad e il “cofano motore trasparente”. Nel dettaglio la Mercedes-Benz GLC 220d 4M Mhev Amg Advanced Plus è lunga 472 cm, larga 189 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 620 a 1.640 litri.

Nella versione 220d 4M Mhev Amg Advanced Plus costa 69.621 euro con motorizzazione ibrida diesel di 1.993 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 145 kW/197 cavalli ed una coppia massima di 440 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 62 litri. Le emissioni di CO2 sono di 155 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 219 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.000 kg.

