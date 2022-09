Mercedes GLC: com'è e come va la nuova generazione del suv best seller della Stella a tre punte

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Stile rinnovato e interni super tecnologici. Sotto al cofano solo motori con supporto elettrico. Mercedes GLC, il suv più venduto della gamma, si rinnova con l'arrivo della seconda generazione disponibile in sei allestimenti. L'abbiamo provata sulle strade della Catalogna nelle versioni 300 4Matic Mild Hybrid e 300 de 4Matic, quest'ultima è la versione diesel Phev.

Dimensioni: la nuova GLC è cresciuta

Le dimensioni della seconda generazione di GLC sottolineano l’aspetto ancora più sportivo e al tempo stesso possente del suv. Rispetto al modello precedente è più lunga di 60 mm (per un totale di 4.716 mm) e più bassa di 4 mm. La carreggiata anteriore è cresciuta di 6 mm (arrivando a 1.627 mm), quella posteriore di 23 mm (1.640 mm). L’incremento nella lunghezza va a beneficio del passo, ma anche degli sbalzi anteriore e posteriore. La larghezza dell’auto, pari a 1.890 mm, è rimasta identica. Il volume del bagagliaio trae vantaggio dallo sbalzo posteriore incrementato, e con i suoi 600 litri (50 litri in più rispetto al modello precedente). Glc dispone di serie del portellone posteriore Easy-Pack, che si apre e si chiude con il tasto sulla chiave di accensione, con l’interruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso, quest'ultimo è piuttosto alto.

Loading...

Com'è esteticamente

l design degli esterni si distingue per forme piene e tese, arricchite da spigoli precisi sulle fiancate che completano le proporzioni, mettono in risalto i possenti passaruota e creando un equilibrio tra eleganza e prestazioni offroad. Tra gli elementi di spicco che caratterizzano il design di GLC figurano il nuovo frontale con fari che si raccordano direttamente alla mascherina del radiatore, nonché la nuova mascherina del radiatore, dotata per la prima volta di cornice cromata e lamella sportiva in grigio opaco con inserti decorativi cromati. L’Amg Line prevede una mascherina del radiatore con Mercedes-Benz Pattern e Stella Mercedes integrata. Per la prima volta sono disponibili a partire dalla versione Amg Line i rivestimenti dei passaruota in tinta con la carrozzeria, che come equipaggiamento a richiesta in abbinamento agli pneumatici misti sottolineano il carattere sportivo. A richiesta sono disponibili anche i predellini di accesso e, a partire dall’Amg Line, il pacchetto Night. Altri elementi caratteristici del look sportivo e deciso sono la carreggiata larga e i cerchi a filo della carrozzeria, nel formato compreso tra 18 e 20 pollici. Nel posteriore poi, le nuove luci sdoppiate hanno un corpo interno dall’aspetto tridimensionale e accentuano la larghezza della coda.

Tanta tecnologia a bordo

Gli interni si rinnovano in modo importante soprattutto nella zona centrale, dove è presente un grande schermo verticale da 11,9 pollici (molto in stile Tesla) e da cui è possibile accedere a infotainment, clima e alla gestione dei sistemi di assistenza alla guida dell'auto. Il conducente può sempre contare sul cruscotto digitale da 12,3 pollici che, attraverso le varie schermate, mostra in modo chiaro le informazioni di bordo. Le sedute sono comode e confortevoli, adatte per percorrere lunghi viaggi. Sono stati completamente rivisitati i poggiatesta e il relativo collegamento allo schienale con un rivestimento chiuso. Alcuni elementi decorativi presentano superfici innovative, tra le quali figurano nuove interpretazioni di impiallacciature a poro aperto nelle tonalità del marrone e un’impiallacciatura in legno nero a poro aperto, attraversato da raffinati inserti decorativi in vero alluminio.

Gamma motori tutta elettrificata

Nuova GLC è disponibile esclusivamente in versione elettrificata ibrida plug-in (Phev) o come mild hybrid a 48 V e alternatore-starter integrato.I quattro motori mild hybrid sono tutti 2 litri (benzina e diesel) e dispongono di un alternatore-starter integrato (Isg) di seconda generazione che offre un supporto efficace nella gamma di regime bassa. L'Isg garantisce un’erogazione di potenza notevole: il sistema comprende la rete di bordo parziale a 48 V, che consente funzioni come il “sailing”, l’effetto boost o il recupero di energia e offre notevoli risparmi nei consumi. Inoltre, con l’ausilio dell’Isg i motori si avviano in maniera molto rapida e confortevole, così che la funzione start/stop risulta quasi impercettibile al guidatore, come anche il passaggio dalla funzione “sailing” con motore spento all’avanzamento con la trazione del motore. In folle l’interazione intelligente dell’isa con il motore a combustione interna garantisce un’eccellente silenziosità di funzionamento. Tre altre versioni di motore sono di tipo ibrido plug-in (due benzina e un diesel) con potenza elettrica supplementare di 100 kW e autonomia elettrica di oltre 100 chilometri (reali). Tutte le motorizzazioni sono abbinate alla trasmissione automatica.