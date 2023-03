Mercedes GLC Coupè, debutta la seconda generazione e l’elettrificazione è di rigore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Mercedes GLC Coupè sempre più elettrificata si ripresenta con delle dimensioni cresciute: è più lunga di 31 mm rispetto al modello attuale per raggiungere quota 4,76 metri, le carreggiate sono più larghe di 7 mm all'anteriore e 23 mm al posteriore. Ma a crescere è anche la praticità: oltre a offrire maggiore spazio ai passeggeri, il suv sportivo guadagna 45 litri di capienza per il bagagliaio che raggiunge 545 litri rispetto ai 600 della GLC che diventano a 1.490 litri si abbassa il divano dietro, un dato che scende rispettivamente a 390 e 1.335 litri sulle plug-in hybrid che non offrono il doppio fondo posteriore.

Il nuovo Mercedes-Benz GLC Coupé: linea AMG; esterno: grigio grafite; interni: pelle marrone siena/nera

Mercedes GLC Coupè, Avantgarde e AMG Line

Il design aggiornato della carrozzeria ha consentito, inoltre, di ridurre il Cx da 0,30 a 0,27, con effetti positivi su consumi ed emissioni e un ulteriore confort acustico. Per la seconda generazione della GLC Coupé, Mercedes propone di serie l'allestimento Avantgarde con cerchi da 18 poollici e finiture cromate. Optando per la AMG Line, invece, le ruote sono disponibili nelle varianti da 19 e 20 pollici e sono previsti i passaruota in tinta. Tra gli optional c’è il Night Package con finiture scure, le pedane laterali e decorazioni e colori anche per i cerchi.

Mercedes GLC Coupè, con gli stessi interni del suv

Gli interni seguono l'impostazione della GLC tradizionale, con lo schermo di tipo orizzontale da 12,3 pollici destinato alla strumentazione e quello verticale da 11,9 pollici che invece supporta l'infotainment MBux. Inoltre i pannelli porta sono stati ridisegnati, così come il taglio delle bocchette di aerazione. Sono, in aggiunta previste diverse combinazioni di finiture e di colorazioni sia per la plancia che per i sedili. E’ evoluto il grande tetto panoramico che offre ora sei centimetri in più di lunghezza che si traducono in una sempre maggiore luminosità a bordo.

Mercedes GLC Coupè, mild e plug-in hybrid

Mercedes ha deciso di equipaggiare la nuova serie della GLC Coupé esclusivamente con motorizzazioni quattro cilindri due litri benzina e diesel mild hybrid con sistema a 48V che genera un boost di 23 cv di potenza aggiuntiva e 200 Nm di coppia in alternativa alle varianti plug-in hybrid: tutte sono abbinate al cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale 4Matic. Per la seconda generazione si può optare tra i benzina da 204 cv della GLC 200 e da 258 cv per la GLC 300 e i diesel da 197 cv per la GLC 220 d e da 269 cv per la GLC 300 d.

Mercedes GLC Coupè, l’elettrificazione della gamma

Sul fronte delle ibride ricaricabili, troviamo invece i benzina da 313 cv per la GLC 300 e oppure da 381 cv per la GLC 400 e oltre al diesel da 335 cv per la GLC 300 de. Per i benzina mild hybrid le emissioni sono comprese tra 162 e 185 g/km, valori che scendono a 135-152 g/km per i diesel. Le plug-in garantiscono da 113 a 131 km di autonomia elettrica ed emissioni di CO2 comprese tra 10 e 15 g/km, mentre la batteria da 31,2 kWh che è comune a tutte le varianti, può essere ricaricata con la wallbox da 11 kW o dalle colonnine fino a una potenza di 60 kW.