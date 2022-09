Mercedes Glc: soltanto ibrido e più sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è il solito suv premium tedesco. La seconda generazione di Mercedes Glc si distingue per le marcate doti sportive e per la dinamica in offroad nonché per la gamma motori che offre solo soluzioni elettrificate con tecnologia Mild Hybrid e Plug-in Hybrid.

Glc è un modello fondamentale nella gamma suv Mercedes e in Italia dal 2016 ha totalizzato 50.600 unità vendute. La sfida più ardua per ingegneri e tecnici quando si trovano a dover rinnovare un modello di così grande successo è sempre la stessa: riuscire a non disattendere le aspettative rispettando il Dna ma rinnovandolo stando al passo con i tempi e le richieste del mercato.

La nuova proposta della casa di Stoccarda presenta linee morbide, in linea con il recente linguaggio stilistico del brand ed esibisce dimensioni cresciute: lunga 4.716 mm (60mm in più rispetto alla precedente) e larga 1.890 mm è rimasta identica. Mentre il volume del bagagliaio trae vantaggio dallo sbalzo posteriore incrementato, e con i suoi 600 litri (50 litri in più rispetto al modello precedente). La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi nel formato compreso tra i 18 e i 20 pollici.

Novità negli intenti è il nuovo display touch al centro della plancia da 11,9 pollici. Da questo è possibile accedere all’infotainment, al clima e alla gestione dei sistemi di assistenza alla guida. Il conducente può sempre contare sul cruscotto digitale da 12,3 pollici che, attraverso le varie schermate, mostra in modo chiaro le informazioni di bordo.

Nuova Glc è disponibile solo in versione elettrificata con tecnologia Mild Hybrid e Plug-in Hybrid (Phev), entrambe sia diesel che benzina. Attenzione speciale merita la versione ricaricabile che vanta un’autonomia di oltre 100 km (ciclo Wltp) testati. Infatti, l’abbiamo provata, nella versione 300 de 4Matic, in un contesto misto per 127 km e l’arrivo fatto tutto in modalità elettrica con 7 km ancora disponibili all’arrivo. Nonostante il peso maggiorato rispetto alla versione Mild Hybrid (una differenza di circa 400 km tra le due), il motore elettrico riesce a fornire uno spunto interessante grazie ai suoi 440 Nm di coppia massima.