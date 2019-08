Mercedes GLE Coupé, svelata la seconda generazione Il maxi suv della “stella” debutta a Francoforte anche in versione AMG di Corrado Canali

Mercedes GLE Coupè, il debutto della 2° generazione

3' di lettura

Due vite parallele quelle della Bmw X6 l'antesignana dei suv-coupè ad alte prestazioni e la vettura gemella che l'ha emulata per prima, la Mercedes GLE Coupè, prima che irrompessero sul mercato anche la versione analoga del brand dei “quattro anelli, l'Audi Q8 e quella “last minute” di Porsche, la Cayenne Coupè. Non è un caso, dunque, che l'X6 e la GLE Coupè continuino a marcarsi molto strette. Entrambe, infatti, debuttano in pubblico al Salone di Francoforte (12-22 settembre), anche se per la commercializzazione bisognerà aspettare il 2020. Ma se Bmw ha da tempo rivelato le novità della terza generazioe della X6, Mercedes ha atteso la vigilia della rassegna di “casa” a Francoforte per svelare la seconda generazione della Mercedes GLE Coupè oltre che l'immancabile versione AMG.



Il “model year 2020” della Mercedes GLE Coupé propone linee più tese oltre che più scolpite rispetto all'attuale modello, in particolare con un anteriore che è più grintoso, soprattutto con il kit estetico della versione AMG, per la quale cambiano sia la mascherina che i fascioni laterali.



In aggiunta la GLE Coupè offre ruote fino a 22” di diametro, passaruota più squadrati, mentre dietro cambiano i fanali molto più sottili e il portellone. In generale la lunghezza cresce di 4 cm e fino a 494 cm, mentre la larghezza aumenta di 0,7 cm fino a 201 cm. Il passo che come sempre definisce la distanza fra il centro delle ruote anteriori e quelle posteriori, aumenta di 2 cm, inferiore di 6 cm rispetto alla Mercedes GLE.



Sempre in fatto di numeri la nuova GLE Coupè può contare su un bagagliaio che di base offre 655 litri con il divano posteriore in posizione d'uso e la lunghezza del pavimento oltrepassa i 200 cm, 8,7 cm in più dell'attuale modello con la soglia d'accesso che più vicina al suolo di 6 cm per facilitare il carico anche degli oggetti più ingombranti.



Passando agli interni sono molte le soluzioni derivare dalla sorella maggiore la nuova GLE oltre alla duplice soluzione di schermi affiancati di 12,3” l'uno con quello di destra è destinato al sistema multimediale MBUX, mentre l'altro alla strumentazione.