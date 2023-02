Mercedes ha trasformato la Classe G in un piumino gigante su quattro ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Mercedes Classe G si è trasformata in un piumino. Il concept Project Mondo G realizzato da Mercedes in collaborazione con Moncler è un’installazione artistica svelata in occasione della sfilata dalla celebre griffe svoltasi alla London Fashion Week. Sii inserisce nel programma del brand di offrire modelli dal lusso moderno, ma rivisti alla luce dei nuovi valori motivazionali.

Una co-creazione che apre nuovi orizzonti

La collaborazione con Moncler per creare un sorta di opera d'arte dimostra che il brand della stella a tre punte intende inserirsi sempre più nella cultura e nella società. La co-creazione con Moncler ha offerto un’esperienza inaspettata per i due marchi. Una collaborazione che apre nuovi orizzonti per Mercedes e opportunità per ulteriori novità che verranno svelate in futuro.

Il design mette insieme due brand opposti

Il team di design che ha realizzato il concept Project Mondo G ha dichiarato di aver lavorato per offrire un concept che evidenziasse il contrasto tra il design rettilineo del suv di Mercedes con lo stile più morbido del piumino di Moncler. Per la casa automobilistica si tratta di sorta di fusione esclusiva fra degli opposti che ha trasformato l'inconico offroad in una vera e propria scultura.

Tanti dettagli ispirati al classico piumino

Oltre a presentare massicce ruote e un tetto trapuntato in modo tale che rendano esagerate le proporzioni della Classe G, il Project Mondo G propone anche una serie di dettagli esclusivi. Come la cerniera sul tetto o la presa d’aria rialzata molto fuoristrada e l’esterno patinato che la fa sembrare un vero fuoristrada. Una base da tenere conto per l’evoluzione della Classe G?

Un manifesto della future tendenze di stile

Di sicuro la collaborazione è fra due marchi del lusso molto di tendenza che così hanno deciso di optare per una straordinaria esperienza unendo il mondo automobilistico e quello della moda uniti in un unico progetto. Il linguaggio delle forme sovradimensionato e decisamente esagerato è un’arte polarizzante che sarà alla base delle tendenze a cui si ispirerà anche la Mercedes.