Mercedes inizia la produzione di batterie per le ibride a Bangkok

1' di lettura

Lo stabilimento Mercedes- Benz di Bangkok in Thailandia ha avviato la produzione locale di batterie per veicoli ibridi Plug-in. La nuova fabbrica, il terzo impianto di produzione di batterie nel Paese, è stata costruita su un'area di 50.000 mq all'interno dello stabilimento di produzione di veicoli esistente, che è stato ampliato.

Mercedes-Benz ha investito oltre 100 milioni di euro insieme ai partner locali Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) e Thonburi Energy Storage Systems (TESM) per l'estensione dell'impianto e la nuova fabbrica di batterie. In questo modo i partner rispondono alla crescente domanda di mobilità elettrica e, in particolare, di veicoli ibridi Plug-in in Thailandia. Allo stesso tempo intendono guidare il passaggio verso una mobilità sostenibile, nonché una produzione a emissioni zero e ad alta efficienza di risorse.

Le strutture di produzione sono altamente standardizzate e flessibili, di conseguenza possono essere adattate alle condizioni del mercato locale in breve tempo. Le nuove strutture hanno portato in totale alla creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro nel sito, 100 dei quali nella produzione di batterie.