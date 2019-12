Mercedes inventa GLB, suv a 7 posti: compatto ma con spazi extralarge

Per la prova su strada scegliamo la GLB 220 d con cambio automatico e offerta esclusivamente con trazione integrale. Nonostante il test drive sulle strade della Costa del Sol in Spagna, normalmente caratterizzate da clima asciutto e soleggiato, abbiamo guidato per due giorni tra violenti nubifragi e banchi di nebbia. Nonostante l’impegnativo meteo, la novità tedesca si è dimostrata sempre sicura e confortevole grazie anche delle sospensioni attive con Dynamic Select che modificano il comportamento della vettura in base al percorso affrontato. Alla voce prestazioni i 190 cavalli a disposizione con 400 Nm di coppia tra 1.600 e 2.600 giri assicurano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7.6 secondi e una velocità massima di 217 km/h. Se su strada eravamo certi del valore della GLB, la sorpresa è arrivata quando abbiamo abbandonato l’asfalto.

Il pacchetto Offroad aggiunge una serie di particolari pensati per superare ostacoli realmente impegnativi e dotazioni l’ausilio della marcia in discesa (Downhill Speed Regulation, DSR), che mantiene automaticamente una velocità bassa precedentemente selezionata tra i 2 e i 18 km/h circa. Probabilmente solo una piccola percentuale di clienti si cimenterà in un fuoristrada impegnativo, ma nel nostro test drive abbiamo raggiunto pendenze del 70% in discesa, del 60% in salita e 35% laterale con l’elettronica che rende tutto molto semplice.

Per quanto allestimenti e motorizzazioni si può scegliere Executive, Business, Sport, Sport Plus e Business, e unità tutte Euro 6d da 1.3 a 2.0 cc con potenze comprese tra 116 a 224 cavalli a cui si aggiunge la potente 35 Amg. Passando ai prezzi si parte da 35.390 euro della 180 d da 116 cavalli, mentre la versione provata si raggiungono i 48.573 euro. Al top della gamma la potente GLB 35 Amg 4 Matic, spinta dal quattro cilindri benzina turbo da 306 cavalli e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5.2 secondi con prezzi tra i 50 e i 55 mila euro.