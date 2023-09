Mercedes con la granturismo CLE rilancia sulle automobili emozionanti

L’abitacolo configurato a quattro posti offre una buona quantità di spazio anche a chi siede dietro ed emana un’atmosfera che è una sintesi di ricercatezza e hi-tech. L’arredamento ricalca quello della classe C e si sviluppa attorno alla digitalizzazione, poiché il design prende le mosse dal display touch verticale da 11,9” del sistema Mbux che, di fatto, costituisce la consolle centrale, e si sviluppa protraendosi verso i passeggeri con forme morbide sorreggendo il display estesamente configurabile della strumentazione da 12,3 po.

L’infotainment include anche TikTok, l’app Zoom per le riunioni e permette di creare diversi profili utenti per personalizzare l’abitacolo. L’evoluzione del sistema Mbux è completato dall’upgrade dell’Ai che riconosce, memorizza e attiva funzionalità che il conducente utilizza in determinate condizioni e momenti. In Italia l’annunciata versione best-seller della gamma è la 220d in grado di toccare i 238 all’ora e i 100 orari in 7”5, a fronte di una percorrenza media dichiarata di 19 chilometri con un litro di gasolio. Valore non distante da quello di 17 km/litri che abbiamo registrato al termine del nostro test su percorso estremamente vario, utilizzando tutte le configurazioni vettura. Con il pacchetto opzionale composto dalle sospensioni elettroniche e dal retrotreno sterzante, a dispetto della mole la CLE in città e nei tratti ricchi di curve è maneggevole, oltre che sempre stabile.

Gradevole da guidare in ogni situazione, la CLE 220d non stupisce per l’esuberanza del temperamento nemmeno quando la si spreme a fondo ma il sommesso rendimento del motore asseconda adeguatamente le istigazioni dell’acceleratore.

Infine, offrendo un confort molto elevato che solo sporadicamente è intaccato dalla tonalità del turbodiesel, questa CLE è la granturismo ideale per i grandi viaggiatori.

