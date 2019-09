Mercedes prepara la EQS berlina elettrica e arriva il restyling delle Smart Due anteprime mondiali per il Gruppo Daimler al salone IAA 2019 di Corrado Canali

Ecco la sorpresa che Mercedes ha preparato per l'ormai imminente Salone di Francoforte (12-22 settembre). La Casa tedesca l'ha fatto limitandosi a svelare solo qualche bozzetto. L'immagine, tuttavia, prefigura la concept di berlina elettrica di lusso, la futura EQS, con tratti ormai evidenti oltre che sviluppata sulla piattaforma modulare MEA. Sarà la risposta di Mercedes alla Taycan di Porsche oltre che l'ennesima concorrente del Tesla Model S.

Partiamo dal frontale che ha un taglio discendente simile a quello della già presentata EQC e dove si notano la “stella” illuminata oltre che la presenza di tre luci a Led per lato tutte disposte orizzontalmente. Passando alla fiancata la concept mette in risalto un montante posteriore molto slanciato e una la linea di cintura importante che si abbina a dei passaruota decisamente definiti.

Futuribili, invece, gli interni, ma nello stesso tempo la naturale evoluzione che la Mercedes sta preparando per i nuovi modelli dei prossimi anni, compreso lo schermo verticale curvo centrale che è sarà disponibile sia sulla nuova Classe S che per la rivisitata Classe C. Allo stesso tempo il confort premium a bordo è sottolineato dai quattro sedili singoli e dalla sfiziosa soluzione verticale delle doppie bocchette di aerazione.

Sui pannelli delle porte, inoltre, si notano altri display curvi che trasmettono le immagini delle telecamere esterne utilizzate al posto degli specchietti, mentre il resto della plancia è totalmente privo di comandi e rifinito con un legno in stile nautico. Davanti al guidatore che sulla futura berlina elettrica potrà utilizzare un volante a forma di cloche, è disponibile un display integrato nella plancia, del quale non si intravedono per il momento le funzioni previste. Infine la console centrale è in posizione sospesa e suddivide l'abitacolo in due diverse aree di utilizzo.

Smart EQ fortwo coupé, Smart EQ fortwo cabrio e Smart EQ forfour

L'altra novità di Francoforte svelata in anteprima dal Gruppo Daimler è il restyling delle Smart ForTwo e FoFour. L'intervento estetico è concentrato nel frontale, dove troviamo gruppi ottici full led e un paraurti che modifica gli equilibri rispetto al passato. Il logo del marchio è sostituito dalla scritta e l'intera griglia in basso, dove sono integrati anche il sensore per i sistemi di assistenza alla guida, le prese d'aria laterali e i fendinebbia circolari. In coda sono inediti i fari, ma gli ingombri sono gli stessi.