Mercedes presenta un lungo elenco di novità, tra cui la Gle Coupé e la concept EQS di Simonluca Pini

2' di lettura

Tutto ruota intorno all'innovazione. Con questo spirito Mercedes ha presentato le sue novità al Salone di Francoforte, dove mostra il presente e futuro del suo concetto di mobilità. Seguendo il trend della kermesse tedesca, i debutti del marchio di Stoccarda ruotano attorno all'elettrificazione partendo dalla Classe A plug-in hybrid per arrivare alla concept Vision Eqs 100% elettrica. Svelata in anteprima mondiale anche la Gle coupé, pronta ad arrivare anche in versione diesel hybrid con 100 km di autonomia a zero emissioni. Allo stand Mercedes del Salone di Francoforte anche la Eqv, van elettrico su base Classe V.

Mercedes Viosion Eqs, la Classe S elettrica del futuro

Linee fluide, ambiente iperconnesso e naturalmente propulsione elettrica. Sono queste le principali novità della Vision Eqs, ammiraglia a zero emissioni che anticipa la futura erede della Classe S. Spinta da due motori elettrici, scarica a terra una potenza complessiva di 476 cavalli, mentre la coppia raggiunge i 760 Nm e garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Le batterie in dotazione sono progettate per conservare fino a 100 kW di energia elettrica, assicurando fino a 700 chilometri con una carica completa. Grande novità arriva anche dalla piattaforma elettrica, pronta a spingere la futura gamma medio/grande dei veicoli elettrici della Stella.

Mercedes GLE Coupé 2020, ora anche diesel plug-in

Lo stile si aggiorna ma le linee restano muscolose per la Mercedes GLE Coupé. Sotto al cofano arrivano due motorizzazioni con il 6 cilindri turbodiesel di 3.0 litri: la GLE Coupé 350 d ha 272 CV, la GLE Coupé 400 d con 330 CV. Di serie per entrambe il cambio automatico a 9 marce e la trazione integrale 4Matic. Successivamente arriverà anche la versione plug-in hybrid, con autonomia elettrica fino a 100 km. A bordo non manca il sistema d'infotaiment Mbux e un lungo elenco di sistemi di ausilio alla guida.

Mercedes Classe A 250e ibrida plug-in

L'elenco di novità alla spinta firmate Mercedes presenti al Salone di Francoforte include al nuova Classe A 250e, con 60 km di autonomia elettrica in abbinamento alla versione Sedan.La batteria da 15,6 kW/h è abbinata ad un motore elettrico da 102 cavalli mentre il 1.3 termico eroga oltre 100 cavalli che sommati a quelli del 1,3 termico assicurano una potenza complessiva di 218 cv. Per la ricarica è possibile utilizzare un wallbox da 7,4 kW a corrente alternata che permette di fare il “pieno” in un'ora e 45 minuti. Con la corrente continua invece si impiegano 25 minuti per l'80% della carica.