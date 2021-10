Mercedes SL, debutta la nuova generazione: motore V8 e display inclinabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercedes con il lancio dell’ottava generazione della roadster SL il cui debutto sul mercato è previsto per l'anno prossimo, torna alle origini ispirandosi alla capostipite, la prima quella del 1952, 70 anni fa, oltre a puntare maggiormente sul piacere di guida. A cui aggiunge la soluzione abitativa 2+2 più funzionale all'uso dell’auto anche per piccoli gruppi familiari: è lunga 4,7 metri. Entrambe le particolarità si erano perse con le generazioni più recenti, molto più votate al confort e al lusso. Ecco perché il band di Stoccarda ha affidato la progettazione e lo sviluppo della SL model year 2022 al suo reparto sportivo AMG.



Derivata dalla supersportiva AMG GT



Completamente diverso rispetto a quella attuale, il pianale della nuova Mercedes SL che deriva da quello della AMG GT tanto da abbinare componenti come alluminio, acciaio, magnesio e fibre composite per garantire un peso, senza porte, cofano, portellone del bagagliaio e altri elementi di fissaggio esterni, di soli 270 kg. Una soluzione che, secondo l'AMG, dovrebbe assicurare un equilibrio ottimale tra una evidente leggerezza e la rigidità necessaria ad un'auto sportiva: quella trasversale, tuttavia, è aumentata del 50% rispetto alla AMG GT Roadster, mentre per quanto riguarda la rigidità longitudinale è stata incrementata del 40%. Curata anche l’aerodinamica alle alte velocità.



Tre gli anni richiesti per lo sviluppo della vettura



La casa tedesca ha affermato che il processo di sviluppo, durato tre anni, è stato particolarmente impegnativo, poiché la nuova SL presenta una disposizione dei posti a bordo 2+2 e accoglierà sia motori termici che soluzioni ibride. Gli ingegneri hanno quindi cercato di garantire doti dinamiche all'altezza senza però incidere sul confort. La trazione è per la prima vota in 70 anni integrale e per quanto riguarda il tetto in tela si apre e si chiude in 15 secondi anche in movimento fino ad una velocità di 70 kmh. Quanti ai motori, la nuova Mercedes SL offrirà al debutto una V8 biturbo di 4.000 cc. Si tratta della SL 63 Matic + da 585 cv accreditata di un’accelerazione da 0 a 100 kmh in appena 3,6 secondi e una velocità di 315 km/h. Previsto l’arrivo di una versione plug-in che si chiamerà Perfomance E.



Sei i programmi di dinamica di marcia



L’obiettivo è di consentire di passare da un assetto confortevole a uno dinamico attraverso un’ampia gamma di sfumature. I singoli programmi di marcia offrono un’esperienza di guida che risponde con precisione alle diverse condizioni di guida. La nuova Merceds SL dispone anche di AMG Dynamic, un sistema che regola la dinamica di marcia che amplia le funzioni stabilizzanti dell’ESP mediante interventi mirati a garantire una maggiore agilità nella regolazione della trazione integrale. Nelle curve affrontate ad andatura sportiva un breve intervento frenante sulla ruota posteriore interna alla curva determina una coppia di imbardata ben definita intorno all’asse verticale della vettura, per sterzate precise. La configurazione oscilla tra la massima stabilità e dinamicità.



Un'abitacolo all'insegna dell'hitech



L'abitacolo appare opulento e ricco di tecnologia, con un design simile a quello delle Classe S e C: a dominare la vista ci sono il pannello LCD del quadro strumenti di 12,3 pollici e il touchscreen da 11,9 pollici sistemato in posizione verticale al centro della plancia e che gestisce l'ultima versione del sistema multimediale MBUX. Entrambi i display all'interno della nuova Mercedes-AMG SL possono essere personalizzati e la casa tedesca sottolinea che sono stati progettati per minimizzare l'effetto dei riflessi della luce del sole specialmente quando si guida con la capote abbassata. Se questo non fosse sufficiente, lo schermo centrale può essere regolato elettricamente in una posizione più verticale. Fra le soluzioni previste l'utile head-up display che proietta le indicazioni in modo tridimensionale sul parabrezza davanti al guidatore.