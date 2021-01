Mercedes: svelato il nuovo gigaschermo Mbux della elettrica EQS

Design dall'effetto “wow”

Oltre alle sue dimensioni, è stato scelto un design unico e attento ai dettagli. Questo aspetto estetico high-tech è la dimensione emotiva dell'Mbux Hyperscreen. A questo si aggiunge l'intelligenza artificiale (AI): con un software in grado di apprendere, il display e il concept operativo si adattano completamente all'utente e forniscono suggerimenti personalizzati per numerose funzioni di infotainment e altre specifiche per il veicolo. Grazie al cosiddetto ‘zero layer' (livello zero), l'utente non deve scorrere sottomenu o impartire comandi vocali, rilevando l'attenzione alla guida. Le applicazioni più importanti sono sempre disponibili. Inoltre, l'Mbux Hyperscreen è anche un attento assistente per il passeggero che dispone di un proprio display e una propria area operativa.

La fusione tra analogico e digitale

L'ultima evoluzione del sistema Mercedes è un esempio di fusione di progettazione digitale/analogica: diversi display sembrano fondersi senza soluzione di continuità, offrendo un'impressionante schermo dalla superficie curva. Le bocchette di areazione a turbina (tipiche dei modelli della Stella a tre punte) sono integrate in questa grande superficie digitale per collegare il mondo digitale e quello fisico. L'Hyperscreen Mbux è circondato da un telaio frontale in plastica continua. La sua parte visibile è dipinta attraverso un elaborato processo a tre strati in ‘Silver Shadow'. Questo sistema di rivestimento raggiunge una superficiale di qualità particolarmente elevata, grazie a strati intermedi estremamente sottili. L'illuminazione ambientale integrata installata nella parte inferiore dà l'impressione che il display unit galleggi sul quadro strumenti.

Anche il passeggero ha il proprio display e area operativa personalizzabile con un massimo di sette profili.

Le funzioni di intrattenimento del display passeggeri sono disponibili solo durante il viaggio nel quadro delle normative legali specifiche del paese. Se il sedile del passeggero non è occupato, lo schermo diventa una parte decorativa digitale. In questo caso, vengono visualizzate stelle animate, con il pattern Mercedes-Benz.

Suggerimenti personalizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

Al fine di ridurre ulteriormente queste fasi di interazione, Mercedes-Benz ha sviluppato un'interfaccia utente con sensibilità al contesto, aiutata dall'intelligenza artificiale.Il sistema Mbux visualizza in modo proattivo le funzioni giuste al momento giusto per l'utente, supportate dall'intelligenza artificiale. La consapevolezza sensibile al contesto è costantemente ottimizzata dai cambiamenti nell'ambiente circostante e dal comportamento degli utenti.