Mercedes Vision Avtr, l'auto del futuro al Ces 2020 Mercedes ha presentato al Ces di Las Vegas la nuova concept Vision Avtr, elettrica e a guida completamente autonoma, senza volante e ispirata al film Avatar di Simonluca Pini

Mercedes sceglie il Ces di Las Vegas per presentare la nuova Vision Avtr, concept car elettrica che anticipa una berlina di lusso del futuro dalle linee dinamiche. Con i suoi quattro motori elettrici ad alte prestazioni posizionati sulle singole ruote, la Vision Avtr scarica a terra una potenza di oltre 350 kW, con una distribuzione intelligente e completamente variabile della coppia. L'innovativa trazione integrale con torque vectoring assicura un'elevata dinamica di guida, fornendo allo stesso tempo elevati standard di sicurezza. Ciò significa che ogni ruota può essere guidata separatamente e a seconda della situazione di guida. Grazie alla possibilità di gestire asse anteriore e posteriore contemporaneamente o in modi opposti, la concept tedesca può muoversi lateralmente di circa 30 gradi, a differenza dei veicoli convenzionali.

Ispirata ad Avatar

Il nome dell'innovativa concept car rappresenta non solo la stretta collaborazione nello sviluppo della showcar insieme al team Avatar, ma anche l'acronimo di Advanced Vehicle Transformation. Altra novità arriva arriva dall'approccio olistico che combina le discipline di interior design, design degli esterni e Ux su una scala senza precedenti. Al posto di un volante convenzionale, l'elemento di controllo multifunzionale nella consolle centrale consente all'uomo e alla macchina di fondersi. Posizionando la mano sull'unità di controllo, l'interno prende vita e il veicolo riconosce il conducente dal proprio battito cardiaco e dalla respirazione. Semplicemente sollevando la mano, una selezione di menu viene proiettata sul palmo dove il passeggero può scegliere intuitivamente tra diverse funzionalità. Ad esempio, la grafica 3D in tempo reale può essere utilizzata per esplorare il mondo immaginario di Pandora da diverse prospettive. Il modulo di visualizzazione curvo crea la connessione visiva tra i passeggeri e il mondo esterno.

Batterie organiche ad alta energia e struttura flessibile

La Mercedes Vision Avrt guarda al futuro anche per lo stoccaggio dell'energia. Questo si basa su una batteria ad alta tensione particolarmente potente e compatta. Per la prima volta, la tecnologia delle batterie si basa sulla chimica delle cellule organiche a base di grafene ed elimina così completamente elementi come i metalli. Una rivoluzione assoluta è anche la riciclabilità al 100% mediante compostaggio. Oltre a una densità di energia esponenzialmente elevata - rispetto agli odierni sistemi di batterie con un massimo di 1200 Wh/litro - la tecnologia migliora i tempi di carica in modo significativo. Ciò significa che la batteria si ricarica completamente in meno di 15 minuti. L'innovativa tecnologia consente anche la massima flessibilità per quanto riguarda lo spazio di costruzione: Con un minimo spazio di 94 mm, la batteria si adatta idealmente al concetto di veicolo spaziale condiviso, massimizzando così l'interno multifunzionale. Con una capacità di circa 110 kWh, Vision Avtr consente un'autonomia elettrica di oltre 700 chilometri. Recuperando durante il roll-out e la frenata, la batteria ad alta tensione può essere ricaricata durante la guida con una maggiore efficienza rispetto a sistemi tradizionali, contribuendo così ad all'elevata efficienza energetica dell'intero sistema.

Capolavoro dell'efficienza

In Mercedes-Benz, la considerazione dell'efficienza va ben oltre il concetto di funzionamento, perché con l'aumento della digitalizzazione, vengono contemplate anche le prestazioni del gran numero dei cosiddetti gruppi secondari, con la rispettiva fornitura di energia, senza influire negativamente sulla potenza di guida del veicolo stesso. Il consumo di energia per operazione di elaborazione è già un obiettivo chiave nello sviluppo di nuovi chip per computer. Questa tendenza continuerà nei prossimi anni con la crescita dei sensori e dell'intelligenza artificiale nel settore automobilistico. L'approccio neuro-ispirato del Vision Avtr, incluso il cosiddetto hardware neuromorfico, promette di ridurre al minimo il fabbisogno energetico di sensori, chip e altri componenti a pochi watt. Il loro approvvigionamento energetico è fornito dalla corrente memorizzata nella cache delle piastre solari integrate sul retro del Vision Avtr. I 33 elementi di superficie multidirezionalmente mobili fungono da “lembi bionici”.

Estensione dei sensi attraverso la vibrazione e il suono

I sedili rendono l'ambiente circostante il veicolo sperimentabile attraverso feedback tattile. Vibrazioni adattate alla situazione trasmettono informazioni in modo non visivo e rendono gli oggetti evidenti. Ogni posto ha otto estremi. Questi creano vibrazioni che fanno sentire gli occupanti il mondo esterno o il proprio impulso. Supportato da realistici suoni a 360 gradi, realtà e finzione si fondono in un'esperienza unica. I suoni realistici si adattano perfettamente alle diverse situazioni, permettono ai passeggeri di vivere direttamente l'ambiente circostante. A causa del suono 3D spaziale, una sorgente sonora può essere localizzata con precisione come in natura. Completamente intuitivamente, l'utente riconosce su quale lato del veicolo, ad esempio, un flusso scorre da o dove suonano le voci degli uccelli. Invece di proteggere gli occupanti dal mondo esterno, il Vision Avtr porta l'ambiente nel veicolo e rafforza il legame tra umano e natura.