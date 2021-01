Mercedes W107, l’erede (e l’evoluzione) della leggendaria “Pagoda”

Veloce senza essere brutale e sportiva senza essere scomoda, rappresenta infatti una proposta con ben poche alternative; la prima delle quali è una delle sue figlie, la 500 SL nata nel 1980 ed offerta fino alla fine del ciclo commerciale della W107; pur deturpata da un brutto spoiler in gomma sulla coda la cui adozione, pur avendo motivazioni tecniche, a nostro parere andava evitata, con il suo poderoso V8 che in certe annate raggiunge i 245 CV, è sempre stata ai vertici della gamma sotto ogni aspetto ed anche nei confronti della ancor più grossa 560 SL del 1985.

Leggi anche Lancia Fulvia Coupé 1,3S: la sorellina della Regina del Rally di Montecarlo

Essa infatti, malgrado la maggiore cubatura, risulta più lenta essendo penalizzata ancora una volta dai dispositivi Usa anti inquinamento che ne limitano la potenza a 230 CV, per di più penalizzati dal maggior peso della versione americana e giapponese della SL sulle quali venne montato in esclusiva.

Accanto a queste ammiraglie non bisogna trascurare la grande famiglia delle sei cilindri nata nel 1974, in piena crisi energetica, trapiantando sotto il cofano della W107 il sei cilindri bialbero 2,8 litri M110 da 185 CV: uno dei migliori motori costruiti dalla Mercedes Benz ma che qui si è trovato leggermente spaesato in particolare perché chi lo comprò volle ostinarsi a preferire il cambio automatico; su questa 280 SL a sei cilindri, infatti, è consigliabile optare per quello manuale, in particolare il cinque marce di serie dal 1980; si ottiene così una roadster magari meno maestosa nell’incedere ma in compenso più sportiva nel vero senso della parola; stesse considerazioni possono essere espresse per la successiva 300 SL tre litri monoalbero e 190 CV che la sostituirà in listino dal Settembre 1985 fino alla fine della produzione.

Le motorizzazioni ottenibili non finiscono qui: vi sono altri due V8 da 3,8 litri per la 380 SL e da 4,2 litri per la 420 SL ma sono poco diffuse al di fuori degli Usa. Per tutte il tetto rigido concavo come quello della Pagoda sarà offerto di serie dopo un iniziale breve periodo in cui era invece a richiesta.

Vetture che consentono ancora una qualità di viaggio di livello attuale, forse per questo sono tra le poche che, in quest’ultimo periodo, non hanno risentito di cali nelle loro quotazioni; anzi: quelle delle migliori 500 SL si stanno avvicinando a grandi passi ai cinquantamila euro con quelli delle altre che partono dai trentacinquemila. Siamo consapevoli che ve ne sono in vendita a prezzi inferiori, anche di molto, ma attenzione: su di esse qualsiasi intervento è particolarmente costoso; comprate quindi la migliore che potete permettervi, l’investimento su di una Mercedes Benz spider non può tradire e lo spazio per un ulteriore aumento di valore è ampio.