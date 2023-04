Mercitalia (Fs) lancia la sfida alla francese Sncf sul traffico merci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il Frecciarossa di Trenitalia, i convogli cargo di Mercitalia. Cresce il pressing del Gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) sul mercato francese e verso la compagnia statale transalpina Sncf. A pochi giorni dall’ingresso del Gruppo Fs nella gestione di un grande terminal intermodale europeo (Duisburg, in Germania), ora subisce un’accelerata anche il traffico cargo sull’asse Italia-Francia.

Segno che per la compagnia ferroviaria italiana il mercato europeo è sempre più un mercato domestico, sia nel settore passeggeri sia nel settore della logistica e del trasporto merci. Le novità sono emerse alla fiera Sitl, Semaine de l’innovation, du transport e de la logistique, che si è svolta nei giorni scorsi a Parigi alla presenza di oltre 400 espositori e 24mila operatori del settore. Parigi-Catania, Parigi-Marcianise (Caserta) e Parigi-Bari sono le tre nuove tratte annunciate da Fs, che portano a quota 24 i treni settimanali in circolazione tra i due Paesi. I convogli viaggiano, sia in andata che ritorno, in direzione del capoluogo francese, via Modane.

Il progetto

A questi treni, se ne aggiungono altri tre settimanali da Parigi attraverso la Svizzera e diretti a vari terminal del Nord Italia. Oltre a ciò, sono di prossima attivazione ulteriori treni dalla zona della Borgogna verso Novara e tra Parigi e Padova. Sono tre i terminal francesi interessati (Chalon-sur-Saône, Pagny e Macon) ed è in corso di definizione la disponibilità delle tracce ferroviarie da parte della rete nazionale francese.Dice Carlo Palasciano, presidente di Mercitalia Logistics, la società capofila del Polo logistica del Gruppo Fs: «Noi stiamo guardando alla Francia nell’ambito di un progetto più ampio che guarda all’Europa. Come Mercitalia siamo presenti in modo diretto in 7 Paesi europei e in 14 tramite delle partnership. Abbiamo già una presenza stabile di Mercitalia Logistics a Parigi e ora vogliamo rafforzare questa presenza attraverso nuove connessioni con operatori locali per sviluppi nell'intermodalità.

L’esempio dei Frecciarossa

Ci sprona l'esempio del settore passeggeri con il Frecciarossa Milano-Parigi: anche se i primi passi sono stati un po' complicati, ora stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni». In Francia, Mercitalia Logistics offre soluzioni terminalistiche e logistiche integrate rispetto al traffico intermodale con una sede operativa a Parigi che consente il trasporto door to door (porta a porta) tramite servizi stradali che accompagnano nel primo e ultimo miglio tutte le spedizioni. L’organizzazione di Mercitalia in Francia consente la prosecuzione delle merci verso Benelux, Gran Bretagna e Spagna. Osserva Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Mercilitalia Logistics: «Vogliamo lavorare con e per agli operatori francesi per favorire lo scambio tra i due Paesi, che ha già volumi di traffico importanti e realizzare quegli obiettivi di trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia che l'Europa ci chiede».