Mercoledì 18 settembre con Il Sole 24 Ore il Focus sugli Isa e i calcoli finali prima dei versamenti

In questi giorni di settembre, professionisti e imprese sono alle prese con il primo anno di applicazione degli Isa, che vanno a sostituire, non senza difficoltà, gli studi di settore.

Si avvicina la scadenza dell'ultima proroga per la compilazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale ed è arrivato il momento di effettuare gli ultimi controlli anche alle luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate. Rispetto agli studi di settore molte cose sono cambiate, i casi di esonero per esempio non coincidono, ci sono poi i dati precaricati, il peso del personale, l'indicazione dei costi e il loro effetto sul voto finale, la possibilità di adeguamento per chi vuole migliorare il proprio voto e le sanzioni per chi commette errori nel compilare il modello Isa.

Il Focus Norme&Tributi in edicola mercoledì 18 settembre con Il Sole 24 Ore (a 0,50 euro in più oltre al prezzo del quotidiano) fornisce una guida alla corretta compilazione degli Isa e alla scelta di un eventuale adeguamento alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate.