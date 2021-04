Mercoledì 7 aprile il Focus di Norme e tributi sulla riforma dello Sport

1' di lettura

Dalle associazioni alle società, dagli atleti considerati lavoratori passando per gli amatori. Con la pubblicazione di cinque decreti legislativi, il 18 e 19 marzo 2021, è stato avviato il percorso di riforma dello sport italiano, in attuazione della legge delega 86/2019, tenendo conto, ove richiesto, dell’interazione con le regole sul non profit. Il Focus Norme e tributi, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di mercoledì 7 aprile al prezzo complessivo di 2,50 euro, illustra le nuove regole ed entra in tutti gli aspetti inseriti nei decreti nel corso della loro gestazione. Tra le novità più importanti, l'abolizione del vincolo sportivo e la modifica del trattamento giuridico, fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione nel mondo dello sport. Non entreranno in vigore subito, ma richiederanno lunghe riflessioni che è bene iniziare. Tanto più che molte associazioni e società sportive sono o possono essere soggette anche alle nuove norme sul Terzo settore. Ecco quindi una guida ragionata, che evidenzia opportunità e rischi e illustra quali altri tasselli normativi mancano per completare il quadro.

