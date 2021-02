Mercoledì 10 in edicola la nuova guida al Superbonus del 110% In quasi cento pagine gli esperti del Sole 24 Ore hanno approfondito i punti focali del complesso sistema del 110% e delle agevolazioni «trainate» di Saverio Fossati

In quasi cento pagine gli esperti del Sole 24 Ore hanno approfondito i punti focali del complesso sistema del 110% e delle agevolazioni «trainate»

2' di lettura

Sono passati quasi nove mesi dal varo di uno dei provvedimenti agevolativi più appetitosi ma anche più complicati della storia. Un superbonus, come ormai viene comunemente chiamato, che rimborsa (subito) il contribuente di quanto ha speso, tenendo anche conto degli oneri finanziari.

Questo, a grandi linee. Ma chi si è cimentato san bene quanto sia complesso comporre il puzzle dei requisiti, dei materiali, delle assemblee condominiali, dei controlli e delle attestazioni dei professionisti.

Loading...

La guida del Sole 24 Ore in edicola il 10 febbraio al costo di 50 cent più il prezzo del quotidiano, che tiene conto anche delle modifiche della legge di Bilancio 2021, soddisfa la sete di informazioni che è cresciuta anche se non ancora di pari passo con l'avvio dei lavori.In quasi cento pagine gli esperti del Sole 24 Ore hanno potuto approfondire i punti principali del complesso sistema del 110% e delle agevolazioni che vengono “trainate”, sotto il profilo dell'ampia detrazione o sotto quello di poter beneficiare comunque della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Sono infatti queste due chance, illustrate diffusamente nelle pagine di questa guida, a fare la differenza: evitare la defatigante rateazione decennale (qui comunque possibile, ridotta a cinque rate) consentendo il risparmio immediato di tutto o quasi tutto l'importo (come andrà in effetti la cessione lo dirà il mercato nei prossimi mesi) è la chiave di volta del vero appeal del superbonus.

In ogni caso, questa guida contiene tutti gli elementi per capire come funziona il complesso meccanismo del 110% e mettere proprietari, condòmini e amministratori in grado di dialogare tra loro e con professionisti e consulenti.