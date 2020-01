Mercuri: «Stage curricolari per formare talenti più pragmatici»

Le società di consulenza sono una catena di trasmissione tra l’innovazione e il mondo delle imprese. Le partnership con gli atenei sono uno degli aspetti che ci consentono di esercitare questo ruolo. Per trovare modelli non serve guardare al di fuori dell’Italia. Alcune università come il Politecnico di Milano o la Bocconi rappresentano casi di eccellenza per la ricerca applicata che va incoraggiata anche in altri atenei del Paese uscendo dalla logica di preservare la ricerca pura senza contaminazioni con le imprese.

Avete da poco annunciato l'iniziativa Impact for Italy dove la formazione gioca un ruolo di primo piano. Come si sposa con le sinergie con il mondo accademico?

Impact for Italy è un progetto e una nuova filosofia di Deloitte per l’Italia per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese. Convolgerà tutta la nostra società, dai nostri partner ai neoassunti e punterà alla valorizzazione e alla crescita dei talenti. La formazione è la pietra miliare per riuscire a innescare creatività e innovazione, valorizzando al meglio le capacità professionali e personali di ogni talento. Il nostro piano di formazione prevede ogni anno un percorso definito per le sue persone attraverso l’erogazione di centinaia di migliaia di ore di formazione. Molte delle nostre iniziative, come la sinergia con il Politecnico di Milano, rientrano già in questa connotazione.