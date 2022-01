Meregalli: fatturato oltre gli 80 milioni (+22% sul 2019)

«Questo percorso incarna una scelta strategica verso cui ci siamo orientati negli ultimi anni – rimarca il ceo Marcello Meregalli – perché abbiamo scelto di investire al fianco di alcuni partner, accompagnandone la crescita produttiva. In 1701 abbiamo una quota minoritaria, ma l'iniezione di capitale porterà ad un ampliamento e soprattutto allo sviluppo dell'hospitality. Abbiamo scelto di sostenere il progetto con Bastianich in Friuli per avere a disposizione nuove referenze in regime biologico. E anche l'ingresso in VolØ è dettato dalla spinta verso gli spiriti analcolici».



«In ogni operazione noi portiamo in dote la nostra potente piattaforma commerciale, ma anche una conoscenza approfondita della domanda sul mercato che può indirizzare il lavoro in produzione».

Meregalli prevede di allocare circa mezzo milione di euro l'anno per questi investimenti, con l'obiettivo minimo di ricavo a un milione per esercizio: «Al di là del ritorno dell'investimento, che in alcuni casi può essere a lungo termine – spiega – per noi questo è anche un modo per stabilire relazioni che vadano oltre la collaborazione commerciale, perché un socio non lo puoi liquidare con l'interruzione di un contratto, magari per il cambio di un manager. Noi ragioniamo dunque su una partnership totale, più stabile».

«Su scala internazionale il sogno sarebbe metter piede in Champagne – ammette Meregalli – ma per noi oggi sono operazioni troppo grosse, mentre più realisticamente puntiamo a mettere radici per la parte commerciale nel negoce di Bordeaux, saltando un passaggio».

Spinta da bollicine e gin

L'analisi del bilancio delle aziende della famiglia Meregalli – che nel 2021 hanno movimentato 5 milioni di bottiglie – mostra in filigrana le tendenze di mercato. Nell'ambito off trade il risultato è ottimo, con un aumento di fatturato del 38% in due anni, il settore “privati” che raggiunge il +77% e un ‘ecommerce' ancora impetuoso.