Merger Links 2023, Barabino & Partners per due anni consecutivi Leading Company

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Barabino & Partners si conferma anche quest’anno la «Leading Company» nelle classifiche di MergerLinks, per la categoria «PR Consultants Emea 2023» (Europa, Medio Oriente e Africa). Più in particolare, secondo l’istituto indipendente MergerLinks, Barabino &Partners ha all’attivo 259 deal nel corso del 2023, con una dimensione media delle operazioni pari a 740 milioni di sterline e un valore totale delle operazioni che ammonta a 68,079 milioni di sterline.

Barabino & Partners è l’unica società italiana di comunicazione presente in tale categoria in un ranking pressoché interamente di matrice anglosassone. L’ingresso risale nei ranking al 2022. Federico Steiner, Direttore Generale di Barabino & Partners afferma: «Siamo estremamente soddisfatti di esserci classificati per il secondo anno consecutivo all’interno della categoria “Leading”, a dimostrazione di un impegno costante e continuativo profuso nel corso degli anni nel settore M&A». Per il ceo Luca Barabino, «Barabino & Partners è un’azienda che coniuga una storicità ed un ruolo da protagonista nel mondo della comunicazione nazionale ed internazionale, formata da un team di professionisti competenti e motivati: il risultato del Ranking ci qualifica nuovamente come società di comunicazione di primo piano e unica realtà italiana che emerge con distintività all’interno di tale contesto».